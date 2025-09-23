Екатеринбург посетит известный дизайнер Артемий Лебедев

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сентября, УралПолит.Ru. Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев приедет в Екатеринбург, где посетит Международный строительный форум и выставку 100+ TechnoBuild, который пройдет в Экспо с 30 сентября по 3 октября. Об этом сообщили организаторы мероприятия.