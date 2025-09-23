Ричмонд
Екатеринбург посетит известный дизайнер Артемий Лебедев

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сентября, УралПолит.Ru. Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев приедет в Екатеринбург, где посетит Международный строительный форум и выставку 100+ TechnoBuild, который пройдет в Экспо с 30 сентября по 3 октября. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

Лебедев проведет открытую лекцию в архитектурном марафоне 1 октября в 10:00. Также в мероприятии в роли модератора панельной сессии на тему «Архитектура победы» выступит телеведущий Дмитрий Дибров. Среди других гостей форума — профессор из Ирана Алиреза Тагабони, индийские архитекторы Маниш Гулати, Бхадри Сутар и Снихал Сутар.

Кроме того, ряд сессий на форуме проведет Минстрой РФ. Представители министерства обсудят применение искусственного интеллекта, перспективы развития отрасли, а также нормативные документы и стандарты.

