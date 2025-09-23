На улице Авиамоторной в Москве построят дом по программе реновации

Строительная площадка находится по адресу: улица Авиамоторная, владения 21, 23. Предварительно там снесли старые расселенные дома и провели подготовительные работы. По проекту на этом месте появится современное жилое здание, где разместят 401 квартиру общей площадью около 24 тыс. кв. м. В них переедут более 800 москвичей.