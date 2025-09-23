Ричмонд
На улице Авиамоторной в Москве построят дом по программе реновации

Предварительно там снесли старые здания и провели подготовительные работы.

Новостройку по программе реновации возведут на улице Авиамоторной в районе Лефортово в Москве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Улучшение жилищных условий входит в число задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Строительная площадка находится по адресу: улица Авиамоторная, владения 21, 23. Предварительно там снесли старые расселенные дома и провели подготовительные работы. По проекту на этом месте появится современное жилое здание, где разместят 401 квартиру общей площадью около 24 тыс. кв. м. В них переедут более 800 москвичей.

«Технология “умный снос” позволяет безопасно и экологично демонтировать старые дома по программе реновации. Специалисты разбирают здания с обязательной сортировкой строительного мусора», — уточнил Овчинский.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.