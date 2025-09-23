Генпрокуратура намерена изъять у судьи ВС РФ Момотова активы на 9 млрд рублей

Кроме того, Момотов и Марченко ~уклонились от уплаты налогов на сумму в размере более чем в 500 млн руб~. и не погашают задолженность. Генпрокуратура также считает, что Момотов получил из бюджета Краснодара более 100 млн рублей по фиктивному спору. Ведомство требует запретить судье выезд за рубеж, а также наложить арест на все недвижимое и движимое имущество, принадлежащее ответчикам и аффилированным с ними лицами, и их денежные средства.