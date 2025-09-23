Ричмонд
Зажало в искореженном авто: в ДТП с «Грантой» пострадал водитель «четырнадцатой»

В Уфе мужчину после ДТП с Lada Granta зажало в ВАЗ-2114.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 сентября, на улице Перспективной в Калининском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей — Lada Granta и ВАЗ-2114. Как сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты, водитель «четырнадцатой» оказался зажат в салоне своей машины.

Спасатели УГЗ, они оказали пострадавшему первую помощь и вызволили его из поврежденного авто. На место происшествия также были направлены бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ и МЧС. После освобождения пострадавшего передали медикам.

— Причины и обстоятельства ДТП выясняются, — заявили в УГЗ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.