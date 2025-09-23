Волгоград прощается с выдающимся ученым Максимом Черниковым

Печальная новость пришла из Пятигорска: на 55-м году жизни скоропостижно скончался Максим Черников — человек, чья жизнь была неразрывно связана с медицинской наукой и образованием Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ВолгГМУ.
Многие годы он посвятил Волгоградскому государственному медицинскому университету. В 2008 году возглавил кафедру биологии, был деканом факультета довузовского профессионального образования. Его вклад в науку был отмечен 1-й премией Волгоградской области в сфере науки и техники за монографию «Гистаминовые рецепторы…». Черников увлеченно занимался поиском новых соединений с противогистаминной активностью, внося значимый вклад в фармакологию.
В 2012 году его профессиональный путь привел в Пятигорск, где он также занимал ключевые посты: декана фармацевтического факультета, заведующего кафедрой, заместителя директора, а позднее и руководителя филиала Пятигорского медико-фармацевтического института.
Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин выражает глубокие соболезнования семье и близким ученого. Прощание состоится в Волгограде. Информация о дате и времени будет опубликована позже.