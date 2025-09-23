Волгоград прощается с выдающимся ученым Максимом Черниковым

Многие годы он посвятил Волгоградскому государственному медицинскому университету. В 2008 году возглавил кафедру биологии, был деканом факультета довузовского профессионального образования. Его вклад в науку был отмечен 1-й премией Волгоградской области в сфере науки и техники за монографию «Гистаминовые рецепторы…». Черников увлеченно занимался поиском новых соединений с противогистаминной активностью, внося значимый вклад в фармакологию.