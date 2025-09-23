Стало известно, когда в Крыму завершится купальный сезон

Завершение купального сезона в Крыму ожидается в конце сентября 2025 года. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
Заведующий отделом дистанционных методов исследований МГИ Сергей Станичный отметил, что к концу сентября вода у побережья остынет до 18 градусов. Такой показатель он назвал рекордным. Специалист напомнил, что в этом году Чёрное море прогревалось до аномальных температур. При этом вода остывает значительно быстрее, чем два года назад.
«В 2024 и в 2023 годах в конце сентября Чёрное море в Крыму было на два градуса теплее +22.В этом году тёплую воду согнали ветра и шторма», — отметил Станичный.
По его словам, купаться можно еще несколько дней. В настоящее время температура воды составляет 20−22 градуса.