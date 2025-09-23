Стало известно, когда в Крыму завершится купальный сезон

Заведующий отделом дистанционных методов исследований МГИ Сергей Станичный отметил, что к концу сентября вода у побережья остынет до 18 градусов. Такой показатель он назвал рекордным. Специалист напомнил, что в этом году Чёрное море прогревалось до аномальных температур. При этом вода остывает значительно быстрее, чем два года назад.