Ростовский отель Marton работает штатно на фоне иска к судье ВС Момотову

Как сообщил РИА Новости менеджер отелей, в Ростове-на-Дону расположены 10 гостиниц сети Marton. Корреспондент РИА Новости посетил один из них, расположенный на проспекте Стачки в Западном жилом массиве. В это время перед отелем были припаркованы несколько автомобилей, а в кофейне внутри здания находились люди.