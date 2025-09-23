Ричмонд
Мясников назвал самую распространенную опасную болезнь

Мясников: хламидиоз является самой распространенной в мире инфекцией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Хламидиоз является самым массовым инфекционным заболеванием в мире, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Это (хламидиоз — Прим. ред.) самая распространенная в мире инфекционная болезнь. Миллионы людей. Это самая основная причина бесплодия и воспалений органов малого таза», — сказал он.

Врач отметил, что хламидиоз также приводит к поражению сосудов, болезням сердца и пневмонии.

Опасность болезни заключается также в том, что она зачастую проходит бессимптомно, из-за чего важно регулярно проверяться у врача, заключил Мясников.