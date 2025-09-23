В Макеевке в ДНР установили две водонапорные башни

ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Две водонапорные башни были установлены в Макеевке в ДНР, еще одна монтируется на фоне дефицита воды в республике, сообщил генеральный директор ГУП ДНР «Вода Донбасса» Андрей Григорьев.
Ранее в июне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Макеевке из-за дефицита воды планируется установить водонапорные башни.
«Уже установлены две водонапорные башни, третья монтируется. В (поселок — ред.) Красный Октябрь вода не доходила с 2022 года. После установки водонапорной башни здесь установлен график как и везде», — цитирует слова Григорьева правительство республики в Telegram-канале.
По его словам, также сократилось количество порывов. Кроме того, проводится подготовка к зимнему периоду, готовность ДНР к осенне-зимнему периоду составляет 80%.
Этим летом Чертков сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обмелел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец — Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон — Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.