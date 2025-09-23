В Ростове после проверки завели уголовное дело о жестком обращении с ребенком

В Ростове-на-Дону 34-летняя мать с малышом, попавшая на видео, теперь находится под следствием. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
— По результатам доследственной проверки дело завели в рамках статьи 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»), — уточнили в СК.
По версии следствия, на прошедших выходных ростовчанка в состоянии опьянения выходила из подъезда жилого дома. Камера зафиксировала, что она наносила удары по стенке кабины пассажирского лифта детской коляской, в которой находился ее 11-месячный сын, а потом несколько раз уронила коляску. В такой ситуации малышу угрожала опасность.
Сейчас ведется следствие. Также ситуацию взяли на контроль в прокуратуре.
