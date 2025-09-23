В Ростове после проверки завели уголовное дело о жестком обращении с ребенком

По версии следствия, на прошедших выходных ростовчанка в состоянии опьянения выходила из подъезда жилого дома. Камера зафиксировала, что она наносила удары по стенке кабины пассажирского лифта детской коляской, в которой находился ее 11-месячный сын, а потом несколько раз уронила коляску. В такой ситуации малышу угрожала опасность.