Детская школа искусств в Ярославле получила новые музыкальные инструменты

Партия новых музыкальных инструментов поступила в детскую школу искусств «Канцона» в Ярославле. Это стало возможно благодаря нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры Ярославской области.
«Создаем в регионе все условия, чтобы дети могли развивать свои таланты и способности, и большую роль в повышении эффективности этой работы играют нацпроекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным. Благодаря нацпроекту “Семья” в этом году для детских школ искусств региона приобретено специальное оборудование и инструменты на 22,3 миллиона рублей», — отметил глава региона Михаил Евраев.
Детская школа искусств «Канцона» получила два рояля, пианино, восемь профессиональных мольбертов, интерактивную доску и учебники. Также новые музыкальные инструменты и оборудование закуплены для Ярославской детской школы искусств № 8, детской музыкальной школы № 2 в Рыбинске, детской музыкальной школы Любимского муниципального округа и Некрасовской детской музыкальной школы им. В. И. Касторского.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.