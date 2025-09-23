Детская школа искусств в Ярославле получила новые музыкальные инструменты

«Создаем в регионе все условия, чтобы дети могли развивать свои таланты и способности, и большую роль в повышении эффективности этой работы играют нацпроекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным. Благодаря нацпроекту “Семья” в этом году для детских школ искусств региона приобретено специальное оборудование и инструменты на 22,3 миллиона рублей», — отметил глава региона Михаил Евраев.