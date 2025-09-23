В Октябрьске Самарской области прошел субботник «Зеленая Россия»

Жители города Октябрьска в Самарской области приняли участие во всероссийском субботнике «Зеленая Россия», организованном в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации городского округа Октябрьск.
Уборка прошла на общественных территориях, таких как «Парк поколений», «Аллея зенитчиц», «Александровская аллея», во дворах многоквартирных домов и на прилегающих улицах. Участники субботника очистили городские пространства от мусора, веток, опавшей листвы и сухой травы, покосили траву, подмели тротуары и бордюры.
«Субботники — это прекрасная традиция, которая объединяет людей и позволяет каждому внести свой вклад в улучшение окружающей среды. Это настоящий праздник труда и единения!» — отметили в администрации городского округа Октябрьск.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.