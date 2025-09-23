Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Активное долголетие» привлекло свыше 12 тысяч жителей Астраханской области

Участники программы изучают иностранные языки, осваивают гаджеты, занимаются скандинавской ходьбой, танцами и прикладным творчеством.

Более 12 тысяч пожилых жителей Астраханской области ежегодно участвуют в программе «Активное долголетие», которая с 2025 года реализуется по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда региона.

Основой программы стали школы третьего возраста и разнообразные творческие студии, которые работают на базе комплексных центров социального обслуживания населения во всех районах области. Пожилые жители региона изучают иностранные языки, осваивают компьютерную грамотность и современные гаджеты, занимаются скандинавской ходьбой, танцами и прикладным творчеством. Также для них организуются экскурсии по историческим местам.

Особое внимание уделяется вовлечению старшего поколения в общественную жизнь. Ежегодно свыше двух тысяч пенсионеров на постоянной основе посещают культурно-досуговые отделения центров соцобслуживания.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.