«Активное долголетие» привлекло свыше 12 тысяч жителей Астраханской области

Более 12 тысяч пожилых жителей Астраханской области ежегодно участвуют в программе «Активное долголетие», которая с 2025 года реализуется по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда региона.
Основой программы стали школы третьего возраста и разнообразные творческие студии, которые работают на базе комплексных центров социального обслуживания населения во всех районах области. Пожилые жители региона изучают иностранные языки, осваивают компьютерную грамотность и современные гаджеты, занимаются скандинавской ходьбой, танцами и прикладным творчеством. Также для них организуются экскурсии по историческим местам.
Особое внимание уделяется вовлечению старшего поколения в общественную жизнь. Ежегодно свыше двух тысяч пенсионеров на постоянной основе посещают культурно-досуговые отделения центров соцобслуживания.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.