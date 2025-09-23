В Беларуси проживают около 600 человек в возрасте 100 лет и более

Численность людей в возрасте 65 лет и старше в Беларуси составляет почти 1 млн 628 тыс., или 18% от общего количества населения. Замминистра уточнила, что буквально 15 лет назад, в 2010 году, этот показатель не превышал 14%. Женщин среди граждан в возрасте старше 65 лет — 66%.