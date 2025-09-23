Компании-участники кластеров в Крыму получат господдержку

Экспертные комиссии одобрили 187 заявок от предпринимателей Крыма, которые являются участниками различных кластеров на территории региона. Они смогут сократить до 95% расходов на получение услуг по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.
Всего в этом году в региональный центр «Мой бизнес» поступили 315 заявок от участников шести кластеров, объединяющих предпринимателей по таким направлениям, как туризм, креативные индустрии, сельское хозяйство, медицина, ИТ и производство электротранспорта. В итоге были одобрены 187 заявок на получение господдержки.
«Речь идет о таких популярных услугах, оказываемых сотрудниками центра “Мой бизнес” Республики Крым, как регистрация товарного знака, разработка необходимой документации, маркетинговое сопровождение и многих других», — отметила заместитель председателя совета министров — министр финансов региона Ирина Кивико.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.