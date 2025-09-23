Компании-участники кластеров в Крыму получат господдержку

Всего в этом году в региональный центр «Мой бизнес» поступили 315 заявок от участников шести кластеров, объединяющих предпринимателей по таким направлениям, как туризм, креативные индустрии, сельское хозяйство, медицина, ИТ и производство электротранспорта. В итоге были одобрены 187 заявок на получение господдержки.