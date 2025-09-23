В Нижнем Тагиле провели лабораторию креативного маркетинга «Заводим»

Лаборатория креативного маркетинга «Заводим» прошла 18−20 сентября в Нижнем Тагиле. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Нижний Тагил — одна из кузниц креативных кадров. Пожалуй, город может посоревноваться даже с Екатеринбургом по количеству профильных образовательных учреждений. Зерна, брошенные в такую почву, прорастают сразу. Поэтому закономерно, что город вошел в число муниципалитетов, креативные события в которых получили финансовую поддержку правительства региона», — отметил и. о. заместителя главы Свердловской области — министра инвестиций и развития региона Дмитрий Ионин.
Участники лаборатории могли посетить экскурсии, лекции и воркшопы. Также в программу мероприятия вошли модный показ и арт-завтрак.
Работа в секциях была построена на сравнении создания креативного продукта с заводскими производственными этапами. Эксперты учили собирать свой бренд с помощью различных историй, дизайна, стратегии продаж. Полная программа лаборатории размещена на ее сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.