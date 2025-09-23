В Нижнем Тагиле провели лабораторию креативного маркетинга «Заводим»

«Нижний Тагил — одна из кузниц креативных кадров. Пожалуй, город может посоревноваться даже с Екатеринбургом по количеству профильных образовательных учреждений. Зерна, брошенные в такую почву, прорастают сразу. Поэтому закономерно, что город вошел в число муниципалитетов, креативные события в которых получили финансовую поддержку правительства региона», — отметил и. о. заместителя главы Свердловской области — министра инвестиций и развития региона Дмитрий Ионин.