Школьников и студентов Волгоградской области приглашают на курсы по ИИ

Центр информационных технологий Волгоградской области приглашает школьников и студентов колледжей пройти бесплатные онлайн-курсы от проекта «Код будущего. Искусственный интеллект», работающего по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в комитете информационных технологий региона.
Онлайн-курсы доступны для учеников 8−11 классов, а также студентов колледжей и техникумов Волгоградской области. Для участия необходимо подать заявление на портале «Госуслуги». Минимальная продолжительность курсa — 54 академических часa, нa его освоение отводится до 4 месяцев.
Участникам предлагают шесть программ нa выбор от Московского физико-технического института, «Яндексa», «1Т», «Цифриума» и Школы программистов. Ребята смогут узнать основы машинного обучения, анализа данных, а также научиться создавать ИИ-ботов нa языке программирования Python. Кроме того, на протяжении курса ребят будут поддерживать преподаватели.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.