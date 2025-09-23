Ричмонд
В Севастопольской поликлинике участники СВО прошли диспансеризацию

Медицинскую помощь получили около 40 человек.

Диспансеризацию для участников специальной военной операции и их семей провели в поликлинике № 2 Севастополя по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения города.

В ходе мероприятия медицинскую помощь получили около 40 человек. Пациенты сдали анализы крови и прошли обследования у профильных специалистов: хирурга, эндокринолога, невролога, отоларинголога и офтальмолога. Также у них проверили работу сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и желудочно-кишечного тракта. Особое внимание было уделено профилактике наиболее распространенных болезней, таких как гипертония, заболевания суставов и органов зрения.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.