«Салават Юлаев» и «Ак Барс» произвели обмен: в Казань уезжает Александр Хмелевский, в Уфу — Уайатт Калинюк

Александр Хмелевский выступал за «Салават Юлаев» с 2022 года. За это время форвард провел 239 матчей, в которых набрал 191 (93+98) очко по системе «гол+пас». В сезоне 2024/25 он вместе с командой стал бронзовым призером чемпионата КХЛ.