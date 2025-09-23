«Салават Юлаев» и «Ак Барс» произвели обмен: в Казань уезжает Александр Хмелевский, в Уфу — Уайатт Калинюк

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о совершении обмена с казанским «Ак Барсом». Нападающий Александр Хмелевский покидает уфимскую команду и продолжит карьеру в Казани. Взамен «Салават Юлаев» получает денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.
Александр Хмелевский выступал за «Салават Юлаев» с 2022 года. За это время форвард провел 239 матчей, в которых набрал 191 (93+98) очко по системе «гол+пас». В сезоне 2024/25 он вместе с командой стал бронзовым призером чемпионата КХЛ.
Уайатт Калинюк — 27-летний защитник, имеющий опыт выступлений в НХЛ за «Чикаго Блэкхокс», а также в АХЛ и фарм-клубах. В текущем сезоне хоккеист выступал за «Ак Барс».
«Салават Юлаев» выразил благодарность Александру Хмелевскому за вклад в развитие клуба и желает ему удачи в дальнейшей карьере.
