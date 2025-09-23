Жители Тюмени выиграли в финале Кубка России по авиамодельному спорту

Финал Кубка России по авиамодельному спорту в классе F-2D «Воздушный бой» прошел с 19 по 21 сентября на кордодроме центра физкультурной и спортивной работы «Сибиряк» в Тюменской области. Мероприятие организовали по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили во дворце творчества и спорта «Пионер».
В финале приняли участие 24 экипажа со всей России. Они состязались в классе F-2D «Воздушный бой». Он подразумевает соревнования двух спортсменов в управлении самолетами, которые связаны с пилотом кордами — стальными тросами. Состязание между двумя участниками занимает не более 4 минут.
Тюменскую область представили четыре экипажа. По итогам турнира среди юниоров два спортсмена из Тюмени заняли призовые места. Александр Колмаков стал чемпионом, а Мирослав Филатенко — бронзовым призером.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.