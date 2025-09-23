12 предприятий Ростовской области получили помощь от ФРП на 851 млн рублей

Региональный фонд развития промышленности Ростовской области оказал поддержку 12 промышленным предприятиям. Общая сумма финансовой помощи составила более 851 млн рублей, сообщает «Город N».
Средства были распределены по двум направлениям. Восемь компаний получили 310 млн рублей в рамках региональных программ поддержки. Еще четыре предприятия привлекли 541 млн рублей по совместным программам с федеральным фондом развития промышленности. Доля регионального фонда в совместных проектах составила 10%.
Предприятия-получатели займов реализуют проекты в ключевых отраслях: металлургии, машиностроении, приборостроении и производстве композитных материалов.
По словам заместителя губернатора Игоря Сорокина, основная цель проектов — выпуск комплектующих для обеспечения технологического суверенитета страны. Среди поддерживаемых проектов — производство автомобильных фильтров, колесных дисков компанией и комплектующих для прицепной техники.
