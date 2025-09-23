12 предприятий Ростовской области получили помощь от ФРП на 851 млн рублей

Средства были распределены по двум направлениям. Восемь компаний получили 310 млн рублей в рамках региональных программ поддержки. Еще четыре предприятия привлекли 541 млн рублей по совместным программам с федеральным фондом развития промышленности. Доля регионального фонда в совместных проектах составила 10%.