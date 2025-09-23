Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще 24 «новых» россиянина поставили на воинский учет в Воронежской области

Шесть человек заключили контракт с Минобороны РФ.

Источник: Комсомольская правда

24 «новых» гражданина России поставили на воинский учет в Воронежской области с 12 по 23 сентября. Об этом сообщает военный следственный отдел СК России по Воронежскому гарнизону.

Сотрудники ведомства провели вместе с коллегами из военкоматов рейд по гаражным кооперативам, расположенным в Советском районе Воронежа. Из десяти проверенных человек двое оказались бывшими нелегалами. Их доставили в райвоенкоматы.

Тем временем, шесть иностранцев заключили контракт с Минобороны РФ.

— Подобные мероприятия на территории нашей области будут проходить и впредь, — заверили в Воронежском гарнизоне.