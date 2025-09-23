Еще 24 «новых» россиянина поставили на воинский учет в Воронежской области

24 «новых» гражданина России поставили на воинский учет в Воронежской области с 12 по 23 сентября. Об этом сообщает военный следственный отдел СК России по Воронежскому гарнизону.
Сотрудники ведомства провели вместе с коллегами из военкоматов рейд по гаражным кооперативам, расположенным в Советском районе Воронежа. Из десяти проверенных человек двое оказались бывшими нелегалами. Их доставили в райвоенкоматы.
Тем временем, шесть иностранцев заключили контракт с Минобороны РФ.
— Подобные мероприятия на территории нашей области будут проходить и впредь, — заверили в Воронежском гарнизоне.