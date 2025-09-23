Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 24 сентября 2025

В Октябрьском районе свет будут отключать по разным адресам в течение всего дня и ночью. В Свердловском районе электричества не будет на Улан-Баторской, Алмазной, Афанасьева и Бажова с полночи до трех часов. В Правобережном районе по многим адресам электроснабжение прекратят всего на 30 минут.