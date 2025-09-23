Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 24 сентября 2025

Отключение света в Иркутске 24 сентября 2025 коснется Свердловского, Ленинского, Октябрьского и Правобережного районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях.
Отключение света в Иркутске 24 сентября 2025.
В Ленинском районе временные неудобства коснутся жителей домов на улицах Кировская, Днепровская, Камская, Трактовая, Нукутская и других с часу до трех часов ночи.
В Октябрьском районе свет будут отключать по разным адресам в течение всего дня и ночью. В Свердловском районе электричества не будет на Улан-Баторской, Алмазной, Афанасьева и Бажова с полночи до трех часов. В Правобережном районе по многим адресам электроснабжение прекратят всего на 30 минут.
С более подробной информацией о том, где пройдет отключение света в Иркутске 24 сентября 2025, можно ознакомиться ниже.
Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38».