Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 24 сентября 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 24 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Отключение света в Иркутске 24 сентября 2025 коснется Свердловского, Ленинского, Октябрьского и Правобережного районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 24 сентября 2025.

В Ленинском районе временные неудобства коснутся жителей домов на улицах Кировская, Днепровская, Камская, Трактовая, Нукутская и других с часу до трех часов ночи.

В Октябрьском районе свет будут отключать по разным адресам в течение всего дня и ночью. В Свердловском районе электричества не будет на Улан-Баторской, Алмазной, Афанасьева и Бажова с полночи до трех часов. В Правобережном районе по многим адресам электроснабжение прекратят всего на 30 минут.

С более подробной информацией о том, где пройдет отключение света в Иркутске 24 сентября 2025, можно ознакомиться ниже.

Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38».