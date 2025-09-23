Ричмонд
В Ростовской области ожидаются заморозки до −4 градусов

Жителей Дона предупредили о заморозках в воздухе и на поверхности почвы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в конце недели ожидаются ночные и утренние заморозки до — 4 градусов. Об этом предупреждает донской департамент по предупреждению и ликвидации ЧС.

26 сентября по северной половине региона в воздухе и на поверхности почвы прогнозируют до −1 и −2 градусов. 27 и 28 сентября местами по области столбики термометров опустятся до −1 и −4 градусов.

Жителей Дона просят быть осторожными в связи с похолоданием. При любых происшествиях следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112».

