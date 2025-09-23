Около 250 жителей Саратовской области сделали светоотражающие брелоки

Министерство дорожного хозяйства Саратовской области в начале сентября запустило акцию «Стань заметнее», к ней присоединились уже около 250 человек, сообщили в ведомстве. Мероприятие проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Одной из целей акции стало повышение безопасности дорожного движения. Участникам предлагают снять ролик о том, как они делают светоотражающие брелоки и другие аксессуары вместе с детьми, и прислать видео в сообщения группы ВКонтакте «Дороги Саратовской области». К акции уже присоединились спидвей-гонщики и общественные деятели.
В школы, где родители окажутся самыми активными, приедут специалисты министерства дорожного хозяйства вместе с Гоставтоинспекцией. С помощью передвижной лаборатории безопасности они проведут обучающие игровые занятия.
«На сегодняшний день участие в акции приняли около 250 человек. Так, в школе № 2 ₽ п. Лысые Горы прошел тематический урок с участием инспектора ГИБДД. Сначала учащимся рассказали о правилах дорожного движения, а затем дети со своими родителями изготовили световозвращающие брелоки. Еще одна ученица этой школы Ангелина Плешко вместе с отцом подошла к делу основательно: в качестве основы для брелока они взяли не привычный картон, а диск от болгарки», — рассказал заместитель министра дорожного хозяйства области Игорь Абрамов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.