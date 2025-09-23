Около 250 жителей Саратовской области сделали светоотражающие брелоки

«На сегодняшний день участие в акции приняли около 250 человек. Так, в школе № 2 ₽ п. Лысые Горы прошел тематический урок с участием инспектора ГИБДД. Сначала учащимся рассказали о правилах дорожного движения, а затем дети со своими родителями изготовили световозвращающие брелоки. Еще одна ученица этой школы Ангелина Плешко вместе с отцом подошла к делу основательно: в качестве основы для брелока они взяли не привычный картон, а диск от болгарки», — рассказал заместитель министра дорожного хозяйства области Игорь Абрамов.