Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 жителей Башкирии стали жертвами грибов

Роспотребнадзор: в Башкирии 25 человек отравились грибами.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала 2025 года зарегистрировали 25 случаев отравления грибами, что ниже показателя прошлого года (29 человек за аналогичный период). Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Ведомство опубликовало рекомендации для любителей грибов в связи с активным сезоном их сбора и продажи. В магазине следует обращать внимание на целостность и чистоту упаковки с грибами, наличие маркировки со сроком годности и условиями хранения. Внутри не должно быть влаги и темных пятен, а сами грибы должны быть свежими, упругими, без признаков плесени или гнили.

На рынках грибы непромышленного производства допускаются к продаже только после проведения экспертизы, которая определяет их качество, целостность и содержание радионуклидов. Только после этого выдается разрешение на реализацию. Не рекомендуется покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных продавцов и в местах несанкционированной торговли.

— Свежий гриб — крепкий, ароматно пахнет лесом, а при надломе хрустит. Проверяйте ножку на червоточины. Лучшее время для покупки — вторая половина дня, когда грибники привозят свежий «улов», — заявили в Роспотребнадзоре.

Специалисты напоминают важное правило: обрабатывать грибы необходимо в день покупки, поскольку даже в холодильнике они не хранятся долго.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.