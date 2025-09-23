25 жителей Башкирии стали жертвами грибов

Ведомство опубликовало рекомендации для любителей грибов в связи с активным сезоном их сбора и продажи. В магазине следует обращать внимание на целостность и чистоту упаковки с грибами, наличие маркировки со сроком годности и условиями хранения. Внутри не должно быть влаги и темных пятен, а сами грибы должны быть свежими, упругими, без признаков плесени или гнили.