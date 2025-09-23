25 жителей Башкирии стали жертвами грибов

В Башкирии с начала 2025 года зарегистрировали 25 случаев отравления грибами, что ниже показателя прошлого года (29 человек за аналогичный период). Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.
Ведомство опубликовало рекомендации для любителей грибов в связи с активным сезоном их сбора и продажи. В магазине следует обращать внимание на целостность и чистоту упаковки с грибами, наличие маркировки со сроком годности и условиями хранения. Внутри не должно быть влаги и темных пятен, а сами грибы должны быть свежими, упругими, без признаков плесени или гнили.
На рынках грибы непромышленного производства допускаются к продаже только после проведения экспертизы, которая определяет их качество, целостность и содержание радионуклидов. Только после этого выдается разрешение на реализацию. Не рекомендуется покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных продавцов и в местах несанкционированной торговли.
— Свежий гриб — крепкий, ароматно пахнет лесом, а при надломе хрустит. Проверяйте ножку на червоточины. Лучшее время для покупки — вторая половина дня, когда грибники привозят свежий «улов», — заявили в Роспотребнадзоре.
Специалисты напоминают важное правило: обрабатывать грибы необходимо в день покупки, поскольку даже в холодильнике они не хранятся долго.
