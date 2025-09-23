Уголовные статьи для дропперов: почему за легкий заработок дают реальный срок

«Мошенники специально охотятся на студентов, безработных и тех, кто ищет быстрый доход. Им обещают легкие деньги, не требующие опыта и усилий. Но за этим скрывается только одно: ваши данные, ваши карты и ваши руки нужны для того, чтобы скрыть следы преступлений. А значит, именно вы окажетесь на скамье подсудимых первыми. Ни один честный работодатель не будет просить вас снимать деньги с чужих карт или передавать свои реквизиты», — заключил Валерий Корнеев.