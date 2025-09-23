Боевику «Азова»*, убившему мирную жительницу в ДНР, вынесли приговор

Следствием и судом было установлено, что в марте 2022 года Белинов вместе с другими военнослужащими разных вооруженных формирований Украины располагались на боевой позиции, оборудованной в Мариуполе в жилом доме № 29/39 на улице Станиславского. В один из дней Белинов, увидев женщину, которая шла по проезжей части улицы, расстрелял ее из автомата Калашникова. Он полагал, что мирная жительница поддерживает СВО и оказывает содействие военнослужащим ДНР и РФ. От полученных ранений женщина скончалась на месте.