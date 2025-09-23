Ричмонд
В Таганроге ветерана пожарной охраны поздравили с 90-летним юбилеем

Ветеран пожарной охраны Таганрога Виктор Мордвиненко отметил 90-летний юбилей.

Ветерана пожарной охраны Таганрога Виктора Мордвиненко поздравили с 90-летним юбилеем. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Поздравления майору внутренней службы в отставке передали сотрудники 6-го таганрогского пожарно-спасательного отряда. Коллеги поблагодарили Виктора Ивановича за многолетнюю безупречную работу и вручили ему благодарственное письмо. В качестве полезного подарка, обеспечивающего безопасность, преподнесли огнетушитель и автономный пожарный извещатель.

Почти полвека Виктор Мордвиненко посвятил борьбе с пожарами. Его карьера началась в 1957 году после окончания Харьковского пожарно-технического училища. Молодой специалист стал инспектором в Таганрогском районе, он отвечал за пожарную безопасность семи сел. В 1982 году возглавил 21-ю военизированную пожарную часть.

Даже после выхода на пенсию в 1985 году ветеран продолжил работу в профессии. До 70 лет он трудился инженером в пожарной части завода «Красный Гидропресс», продолжая вносить вклад в обеспечение безопасности родного города.

