В Таганроге ветерана пожарной охраны поздравили с 90-летним юбилеем

Почти полвека Виктор Мордвиненко посвятил борьбе с пожарами. Его карьера началась в 1957 году после окончания Харьковского пожарно-технического училища. Молодой специалист стал инспектором в Таганрогском районе, он отвечал за пожарную безопасность семи сел. В 1982 году возглавил 21-ю военизированную пожарную часть.