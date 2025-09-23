МАРТ обнаружил места продажи косметики Nivea, запрещенной в Беларуси

Сотрудниками ведомства было предотвращена продажа более 240 запрещенных косметических средств торговой марки Nivea. В МАРТ обратили внимание, что нарушения были выявлены у 17 субъектов, которые осуществляют деятельность на Центральном рынке Гродненского облпотребобщества, Гомельском центральном рынке, рынках «Давыдовский» и «Прудковский» в Гомеле. Также указаны рынки «Новый Лебяжий» (Минский район), ТЦ «Экспобел» (Минск).