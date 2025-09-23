МАРТ обнаружил места продажи косметики Nivea, запрещенной в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Сотрудниками ведомства было предотвращена продажа более 240 запрещенных косметических средств торговой марки Nivea. В МАРТ обратили внимание, что нарушения были выявлены у 17 субъектов, которые осуществляют деятельность на Центральном рынке Гродненского облпотребобщества, Гомельском центральном рынке, рынках «Давыдовский» и «Прудковский» в Гомеле. Также указаны рынки «Новый Лебяжий» (Минский район), ТЦ «Экспобел» (Минск).
«Субъектам выданы требования о запрете реализации запрещенной продукции и предписания о запрете реализации товаров с истекшим сроком годности», — подчеркнули в МАРТ.
Напомним, что в начале 2021 года правительство Беларуси приняло решение ввести запрет на ввоз косметики торговой марки Nivea.
