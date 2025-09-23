Сезон охоты на рысь открывается в Беларуси 1 октября

«Напоминаем, что незаконная охота (без надлежащего на то разрешения, в запрещенных местах, в запретное время, запрещенными орудиями, запрещенными способами, в запрещенные сроки) влечет административную (штраф от 10 до 30 базовых величин с лишением права охоты), уголовную (штраф, лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права охоты) и гражданско-правовую (возмещение вреда, причиненного окружающей среде) ответственность. Незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей влечет административную (штраф от 20 до 30 базовых величин) или уголовную (штраф, лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) ответственность», — рассказали в Госинспекции.