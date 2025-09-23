В Нижнекамске обустроили медицинский центр федерального уровня

В центре будут оказывать медпомощь 15 тысячам человек. Среди них — сотрудники предприятия, в том числе на пенсии, а также прикрепленные к поликлинике местные жители. Подчеркивается, что штат врачей был расширен. Кроме того, в центре начнут оказывать новые виды медицинских услуг. Помимо этого, были закуплены и введены в эксплуатацию 98 единиц нового спецоборудования. Речь идет в том числе о компьютерном томографе, маммографе и УЗИ-аппаратах экспертного класса. Также в центре открыли стоматологические кабинеты и эндоскопическое отделение.