В Нижнекамске обустроили медицинский центр федерального уровня

Компания «Нижнекамскнефтехим» в Республике Татарстан модернизировала свою внутреннюю поликлинику, что отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Реновация позволила вывести это лечебное учреждение на федеральный уровень, сообщили в исполнительном комитете Нижнекамского муниципального района.
В центре будут оказывать медпомощь 15 тысячам человек. Среди них — сотрудники предприятия, в том числе на пенсии, а также прикрепленные к поликлинике местные жители. Подчеркивается, что штат врачей был расширен. Кроме того, в центре начнут оказывать новые виды медицинских услуг. Помимо этого, были закуплены и введены в эксплуатацию 98 единиц нового спецоборудования. Речь идет в том числе о компьютерном томографе, маммографе и УЗИ-аппаратах экспертного класса. Также в центре открыли стоматологические кабинеты и эндоскопическое отделение.
«Учитывая, что поликлиника прослужила предприятию почти 50 лет, требовалось провести не просто косметический ремонт, а реновацию медицинского учреждения. Мы сделали многое, чтобы вывести ее на уровень медицинских центров в масштабах страны. И мы уже видим результаты… снижение количества дней временной утраты трудоспособности у работников с 14,5 до 6,8 дня», — сказал доктор медицинских наук, руководитель функции медицинской безопасности компании Александр Гребенюк.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.