У воронежского школьника из аппендикса достали магнитики

Родители с мальчиком младшего школьного возраста обратились в областную детскую больницу № 2 после того, как парнишка накануне проглотил магнитики. Об этом сообщает пресс-служба воронежского Минздрава.
На снимке врачи зафиксировали инородные тела в правой подвздошной области (часть тела человека, расположенная внизу живота и вблизи верхней части бедер).
— На вторые и третьи сутки после госпитализации стало ясно, что инородные тела не двигаются по ЖКТ, а находятся вероятнее всего в аппендиксе, — вспоминает детский хирург Олег Николаев.
Из-за риска перфорации (образования отверстия в органе) и развития перитонита (воспаления брюшины) врачи приняли решение провести операцию. После удаления аппендикса на контрольном снимке инородные тела не обнаружили. Юного пациента выписали с выздоровлением на шестые сутки.