Минтруда назвало количество долгожителей в Беларуси, которым 100 лет и больше

По словам Артеменко, лидером по числу долгожителей является Минск. Она обратила внимание, что среди долгожителей практически 90% составляют женщины. Также заместитель министра труда и социальной защиты сообщила, что численность людей в возрасте 65 лет и старше составляет около 1,628 тысячи, или 18% от общего числа населений Беларуси. Марина Артеменко акцентировала внимание на том, что в 2010 году указанный показатель не превышал 14%.