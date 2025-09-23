Минтруда назвало количество долгожителей в Беларуси, которым 100 лет и больше. Подробности рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, пишет БелТА.
— В возрасте старше 90 лет в стране проживают более 41 тыс. человек. А в возрасте 100 лет и более — около 600 человек, — уточнила замминистра труда и социальной защиты.
По словам Артеменко, лидером по числу долгожителей является Минск. Она обратила внимание, что среди долгожителей практически 90% составляют женщины. Также заместитель министра труда и социальной защиты сообщила, что численность людей в возрасте 65 лет и старше составляет около 1,628 тысячи, или 18% от общего числа населений Беларуси. Марина Артеменко акцентировала внимание на том, что в 2010 году указанный показатель не превышал 14%.
