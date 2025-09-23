Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда назвало количество долгожителей в Беларуси, которым 100 лет и больше

Минтруда назвало количество долгожителей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда назвало количество долгожителей в Беларуси, которым 100 лет и больше. Подробности рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, пишет БелТА.

— В возрасте старше 90 лет в стране проживают более 41 тыс. человек. А в возрасте 100 лет и более — около 600 человек, — уточнила замминистра труда и социальной защиты.

По словам Артеменко, лидером по числу долгожителей является Минск. Она обратила внимание, что среди долгожителей практически 90% составляют женщины. Также заместитель министра труда и социальной защиты сообщила, что численность людей в возрасте 65 лет и старше составляет около 1,628 тысячи, или 18% от общего числа населений Беларуси. Марина Артеменко акцентировала внимание на том, что в 2010 году указанный показатель не превышал 14%.

Тем временем белорусские врачи рассказали о таблетках от давления: в какое время суток принимать, почему приходится долго подбирать и принимать сразу несколько, как снизить давление без лекарств.

Ранее Нацбанк разрешил белорусским банкам выдавать электронные чеки при обмене валюты.

Кроме того, штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября.