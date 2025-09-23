Водителей в Казани предупредили об ухудшении погодных условий

В ближайшие пять дней погода в Казани будет характеризоваться значительными перепадами температуры. Ночью столбик термометра может опуститься до +4°C, в то время как днем ожидается максимум до +12°C. Среднесуточная температура за указанный период ожидается примерно на уровне +10°C. В связи с этим Госавтоинспекция Казани настоятельно рекомендует водителям соблюдать ПДД.