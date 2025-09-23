Юные творцы из Ставропольского края посетят знаковые места Санкт-Петербурга

Делегация учеников детских школ искусств Ставрополья отправилась в путешествие по туристическому маршруту «Город-герой Ленинград». Культурно-просветительскую программу для ребят подготовили по национальному проекту «Семья», сообщили в краевом правительстве.
В состав делегации вошли 18 победителей и призеров региональных конкурсов в области музыкального и изобразительного искусства, а также участники образовательного проекта «Школа культурных инициатив». Подчеркивается, что для ребят подготовили насыщенную программу путешествия. Юные творцы, в частности, посетят Эрмитаж, Исаакиевский собор, Петергоф и Петропавловскую крепость, прогуляются по набережным Северной столицы и Невскому проспекту.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.