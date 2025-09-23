Ричмонд
Исполняющим обязанности министра спорта Ростовской области стал Василий Логинов

После увольнения донского министра спорта исполнять его обязанности стал заместитель.

Исполняющим обязанности министра по физической культуре и спорту Ростовской области назначен Василий Логинов, до этого работавший в этом министерстве заместителем руководителя. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Напомним, что 19 сентября, в день своей инаугурации губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сделал существенные кадровые перестановки в региональном правительстве. Тогда своего поста лишился областной министр физической культуры и спорта Самвел Аракелян.

23 сентября Елена Теплякова стала исполнять обязанности министра здравоохранения региона. А министром экологии назначена Алла Кушнарева.

