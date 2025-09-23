Вернули возможность жить полноценной жизнью: уфимские врачи помогли военнослужащему с серьезным ранением

В Уфе в Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова провели сложное двухэтапное лечение пациента с последствиями травмы, полученной во время специальной военной операции. Как рассказал главный врач медучреждения Мурад Авзалов, мужчина поступил с пулевым ранением левой поясничной области и вторичным сужением верхней трети мочеточника.
После оказания первичной помощи в военном госпитале пациента перевели в РКБ для специализированного лечения. Последствием ранения стало нарушение оттока мочи из почки.
Лечение проводилось в два этапа. Сначала хирурги выполнили лапароскопическое удаления пули из забрюшинного пространства и стентирование левого мочеточника. На втором этапе была проведена лапароскопическая пластика мочеточника с иссечением рубцовых тканей.
Благодаря применению малоинвазивных методик сроки восстановления пациента значительно сократились. Послеоперационный период протекал без осложнений, и на четвертые сутки мужчину выписали. Регулярные контрольные осмотры раз в полгода не выявляют признаков рецидива.
— Благодаря своевременно оказанной высокотехнологичной помощи пациенту удалось полностью вернуть к привычному образу жизни без каких-либо ограничений. Напоминанием о перенесенной травме остался лишь аккуратный рубец, — заявил Мурад Авзалов.
