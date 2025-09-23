Более 80 кардиологов и терапевтов повысили квалификацию в Иркутске

Обучение в интерактивной кардиологической школе для врачей «Организационные и лечебные подходы к снижению сердечно-сосудистой смертности» прошло в Иркутске 15 сентября по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В обучении приняли участие более 80 кардиологов и терапевтов из Приангарья. Оно прошло на базе Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра. Во время обучения особое внимание было уделено внедрению современных профилактических и лечебных подходов в работу врачей.
«Повышение квалификации врачей первичного звена и кардиологов является ключевым элементом в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в нашем регионе. Подобные образовательные мероприятия, где мы знакомимся с передовыми рекомендациями и разбираем сложные клинические случаи вместе со столичными экспертами, крайне важны для повседневной практики и улучшения прогноза наших пациентов», — отметила главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Иркутской области Наталья Храмцова.
На мероприятии также обсудили медикаментозную терапию и то, как можно оптимизировать процесс оказания помощи. Все участники обучения получили возможность задать вопросы экспертам и присоединиться к дискуссиям. В конце мероприятия каждому врачу вручили комплекты актуальных методических материалов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.