В Магнитогорске пройдут соревнования по фигурному катанию

Юниоры выйдут на лед арены «Металлург» 22 октября. Там пройдут выступления танцевальных дуэтов с ритм-танцем, а позже спортивные пары покажут короткие программы. 23 октября определят победителей в танцах на льду и парном катании. Затем на лед выйдут девушки и юноши с короткой программой. На следующий день одиночники представят произвольные номера.