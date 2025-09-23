В Магнитогорске пройдут соревнования по фигурному катанию

Всероссийские соревнования «Звезды Магнитки» по фигурному катанию среди юниоров и этап Гран-при России среди взрослых спортсменов пройдут с 22 по 26 октября в Магнитогорске по госпрограмме «Спорт России», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Юниоры выйдут на лед арены «Металлург» 22 октября. Там пройдут выступления танцевальных дуэтов с ритм-танцем, а позже спортивные пары покажут короткие программы. 23 октября определят победителей в танцах на льду и парном катании. Затем на лед выйдут девушки и юноши с короткой программой. На следующий день одиночники представят произвольные номера.
Гран-при России начнется 25 октября. В этот день с короткой программой выступят женщины, мужчины и спортивные пары, а после пройдут танцевальные дуэты с ритм-танцем. Победителей во всех направлениях определят 26 октября.
Уточним, турниры юниоров и взрослых в Магнитогорске входят в серию Гран-при России нового сезона. Для участников, которые стартуют в ходе «Звезд Магнитки», это будет второй этап юниорской серии, первая часть пройдет в Москве в октябре. Для мастеров — старт взрослой серии Гран-при этого сезона.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.