В Башкирии создадут онлайн-платформу для учета домашних животных.

В единой платформе можно зарегистрироваться через учетную запись на «Госуслугах». Пользователям необходимо указать персональные данные, контакты и информацию о питомце: вид животного, пол, возраст, кличку и др. Здесь же можно делать отметки о вакцинации, стерилизации, чипировании животного. Кроме того, владельцы смогут размещать информацию о потеряшках.