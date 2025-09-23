Ричмонд
В Башкирии создадут онлайн-платформу для учета домашних животных

Источник: Башинформ

В Башкирии создадут единую систему учета домашних животных. Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, государственная информационная система получила название «Единая система учета несельскохозяйственных животных» — ЕСУНЖ РБ.

Как указано в документе, целью создания единой платформы является управление учетом, ветеринарным обслуживанием и контролем популяции домашних животных. Оператором онлайн-реестра станет госкомитет Башкирии по ветеринарии. Саму платформу сформируют и запустят в министерстве цифрового развития РБ.

В единой платформе можно зарегистрироваться через учетную запись на «Госуслугах». Пользователям необходимо указать персональные данные, контакты и информацию о питомце: вид животного, пол, возраст, кличку и др. Здесь же можно делать отметки о вакцинации, стерилизации, чипировании животного. Кроме того, владельцы смогут размещать информацию о потеряшках.