На портале госуслуг Тюменской области стал доступен чат с Роботом Максом

Это первый портал среди регионов, где появился подобный виджет.

Чат с Роботом Максом стал доступен на главной странице портала услуг Тюменской области — первом среди других регионов страны, сообщили в департаменте информатизации региона. Развитие цифровых услуг осуществляется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В чате жители Тюменской области могут узнать, например, о выплате на покупку школьной формы для многодетных семей или о получении разрешения на охоту в регионе. Кроме того, Робот Макс может подсказать, где личный кабинет тюменского расчетно-информационного центра, как получить разные услуги или документы.

Главное преимущество сервиса — сокращение времени на поиск нужной информации. Можно задать вопрос в окне виджета, и умный помощник даст полный и развернутый ответ. Чтобы начать пользоваться Роботом Максом, достаточно зайти на портал госуслуг Тюменской области. Виджет работает круглосуточно.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.