На портале госуслуг Тюменской области стал доступен чат с Роботом Максом

В чате жители Тюменской области могут узнать, например, о выплате на покупку школьной формы для многодетных семей или о получении разрешения на охоту в регионе. Кроме того, Робот Макс может подсказать, где личный кабинет тюменского расчетно-информационного центра, как получить разные услуги или документы.