В Раменском округе Подмосковья обновили покрытие на девяти участках дорог

Обновление дорожного покрытия на девяти участках региональных дорог провели в Раменском округе Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Для комфортного передвижения более 120 тысяч жителей Раменского округа специалисты Мосавтодора заменили свыше 21 км асфальтобетонного покрытия, нанесли разметку по оси дорог и сейчас укрепляют обочины. После того, как дорожники завершат работы по укреплению обочин, нанесут краевую разметку», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Отремонтировали более 12 км покрытия, входящих в опорную сеть Подмосковья. В городе Раменское обновили асфальт на Северном шоссе. Там ежедневно проезжают более 11 тысяч автомобилистов. Также ремонтные работы провели на участке Володарского шоссе в районе деревни Нижнее Мячково, на Жуковском шоссе в деревне Верея и поселке городского типа Быково, на центральной дороге в деревне Литвиново, а также на Новошоссейной улице в поселке совхоза Сафоновский.
Кроме того, новое дорожное покрытие появилось на Рыбхозном шоссе в деревне Дергаево, в селе Константиново. Асфальт обновили также на участке, соединяющем деревни Колупаево, Захарово, Локтевая, Забусово, Торопово, Фомино, Слободка и село Никулино с трассой А-107.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.