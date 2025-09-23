В Раменском округе Подмосковья обновили покрытие на девяти участках дорог

Отремонтировали более 12 км покрытия, входящих в опорную сеть Подмосковья. В городе Раменское обновили асфальт на Северном шоссе. Там ежедневно проезжают более 11 тысяч автомобилистов. Также ремонтные работы провели на участке Володарского шоссе в районе деревни Нижнее Мячково, на Жуковском шоссе в деревне Верея и поселке городского типа Быково, на центральной дороге в деревне Литвиново, а также на Новошоссейной улице в поселке совхоза Сафоновский.