В Саратовской области пенсионеры узнали больше о здоровом питании

Специалист центра рассказала о нутрициологии. Это учение направлено на изучение взаимодействия питательных веществ и их влияния на организм человека. Каждый участник получил памятку о том, как правильно организовывать свое питание, какие продукты приносят пользу, а какие являются просто калориями без полезных микроэлементов.