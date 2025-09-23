В Саратовской области пенсионеры узнали больше о здоровом питании

Занятие на тему «Здоровая гастрономия: вкусно и полезно каждый день» провели в Комплексном центре социального обслуживания населения Петровского района Самарской области по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Специалист центра рассказала о нутрициологии. Это учение направлено на изучение взаимодействия питательных веществ и их влияния на организм человека. Каждый участник получил памятку о том, как правильно организовывать свое питание, какие продукты приносят пользу, а какие являются просто калориями без полезных микроэлементов.
«Все мы интуитивно знаем, как надо питаться. Однако не все понимают, насколько важно, особенно в старшем возрасте, сохранять баланс питательных веществ, употреблять продукты, богатые витаминами и микроэлементами, есть белок. Необходимо обратить на это внимание и придерживаться простых правил, чтобы улучшилось самочувствие, настроение, появилась энергия», — прокомментировала специалист центра соцобслуживания Петровского района.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.