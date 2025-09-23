В Московской области прошел праздник «День тыквы»

Также во время праздника прошли мастер-классы. На них участникам мероприятия показали, как изготовить картины-аппликации, игольницу в виде тыквы, мягкую игрушку и тряпичную куклу, работать с текстурной пастой, рисовать акварелью. Помимо этого, для гостей праздника подготовили угощения. Среди них — огурцы, которые были засолены в тыкве по старинному семейному рецепту Чеховых.