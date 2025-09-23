В Московской области прошел праздник «День тыквы»

Осенний праздник «День тыквы» состоялся 20 сентября в музее-заповеднике «Мелихово» в Московской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Во время мероприятия был проведен конкурс на самый причудливый овощ из собственного урожая. Кроме того, на празднике определили самый красивый осенний наряд. Перед гостями мероприятия выступили ансамбль советского джаза «Улыбка», аккордеонист, лауреат международных конкурсов Алексей Сысоев и гватемальский пианист, композитор Роберто Перес Чемале. А в Театральном дворе музея «Мелихово» показали постановки по произведениям Антона Чехова.
Также во время праздника прошли мастер-классы. На них участникам мероприятия показали, как изготовить картины-аппликации, игольницу в виде тыквы, мягкую игрушку и тряпичную куклу, работать с текстурной пастой, рисовать акварелью. Помимо этого, для гостей праздника подготовили угощения. Среди них — огурцы, которые были засолены в тыкве по старинному семейному рецепту Чеховых.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.