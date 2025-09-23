В ТюмГУ выяснили, какие факторы помогают хорошо работать в команде

Исследование о факторах в коммуникации, которые помогают студентам во время совместной работы, провели в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), сообщили в вузе. Работа была проделана по национальному проекту «Молодежь и дети».
Был проведен анализ более 1100 ответов первокурсников с разных направлений. Одним из главных обстоятельств для хорошего контакта внутри группы стало наличие общих целей и ценностей. Для девушек важны устойчивые связи внутри группы, а для парней — фиксация индивидуального вклада в совместную деятельность.
Результаты опроса также показали, что факторами, упрощающими коммуникацию в группе для девушек, становятся личностные черты собеседников: общительность, дружелюбие и открытость. Для юношей они имеют меньшее значение. Эти выводы можно использовать, например, при вовлечении жителей в городские сообщества и благоустройство.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.