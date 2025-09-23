В Минске рабочий погиб, упав с высоты из-за обрушения металлической конструкции. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно предварительным данным, 23 сентября днем двое мужчин в возрасте 38 и 52 лет занимались работами в реконструируемом цеху одного из предприятий Минска. В момент демонтажа металлической конструкции она обрушилась. Рабочие упали с высоты около шести метров.
«От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте, второй — госпитализирован в тяжелом состоянии», — сообщили в СК.
