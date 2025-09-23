Компания из Волгоградской области презентовала продукцию в Таджикистане

Предприятие «Арчеда-продукт», базирующееся в Волгоградской области, приняло участие в акции «Покупай российское», которая прошла в Таджикистане 12 сентября, сообщили в комитете экономической политики и развития региона. Поддержка отечественных экспортеров отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Уточним, что акция «Покупай российское» прошла в городе Душанбе при поддержке Россотрудничества, посольства и торгового представительства РФ. На мероприятии были продемонстрированы товары, произведенные в Волгоградской области. Кроме того, представители региона рассказывали, какие технологии используются при изготовлении продукции.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.