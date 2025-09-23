Раскрыта связь между плохим зрением у детей и загрязнением воздуха аэрозолями

«Мы открыли свидетельства того, что чистый воздух не только улучшает здоровье органов дыхания, но и органов зрения. Проведенные нами наблюдения указывают на то, что улучшение качества воздуха может быть одной из стратегий по защите зрения детей, что в особенности касается тех лет, когда их глаза наиболее уязвимы к развитию близорукости и других нарушений зрения», — заявил профессор Бирмингемского университета (Великобритания) Ши Цзунбо, чьи слова приводит пресс-служба вуза.