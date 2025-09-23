Последние новости к вечеру 23 сентября 2025 года

ВС РФ нанесли ответный удар за теракт в Крыму
В ночь на 23 сентября российские военные нанесли удары по позициям украинских спецподразделений и иностранных наемников в ответ на теракт против гражданских объектов в Крыму, сообщило Минобороны РФ.
В СВР сообщили о подготовке Европы к оккупации Молдавии
Задержан владелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров
Также были задержаны глава совета директоров «Облкоммунэнерго» Татьяна Черных, руководитель дочерней компании Артем Носков и экс-глава Антон Боликов. Всех их подозревают в хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений.
В Турции попал в аварию автобус с туристами из РФ
В турецкой Аланье утром 23 сентября столкнулись туристический автобус и пассажирский микроавтобус. По предварительным данным, пострадали 15 человек, двое из которых получили тяжелые ранения.
В Минобороны РФ рассказали о ходе освобождения Купянска
Российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв ее в полукольцо. Потери ВСУ за месяц при удержании города, по данным Минобороны, превысили 1 800 военнослужащих.